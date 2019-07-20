В Твери изменена схема движения на двух улицах в связи с грядущим закрытием Бурашевского путепровода

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-20T18:25:34+03:00

Путепровод будет полностью закрыт в ночь на 22 июля

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В Твери изменились схемы движения на некоторых улицах в связи со скорым закрытием Бурашевского путепровода.

По новой схеме, которая будет действовать до открытия моста, две улицы стали односторонними. Это улица Александра Завидова от улицы Коминтерна до Университетского переулка и Университетский переулок. Во избежание аварий и заторов, будьте внимательны к новым дорожным знакам.

Путепровод будет полностью закрыт в ночь с 21 на 22 июля. Ориентировочно перекрытие продлится до мая будущего года. Городская администрация т ГИБДД разработали схемы объезда моста, также опубликованы новые схемы движения общественного транспорта.

Напомним, ранее, на перекрёстке Завидова-Коминтерна для удобства автомобилистов на трамвайные пути положили асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU