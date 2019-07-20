2019-07-20T16:12:24+03:00
Общество

На участке Тверь – Москва возникли задержки в движении пригородных поездов

Пассажиры обычных пригородных поездов могут пересаживаться на скоростные «Ласточки»
Виктория ТУШКОВА
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Железнодорожники работают над устранением проблемыЖелезнодорожники работают над устранением проблемыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 20 июля, днём из-за неисправности контактной сети в районе станции Подсолнечная возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между Тверью и Москвой – проинформировала Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Сообщается также, что пассажиры обычных пригородных поездов могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные «Ласточки», а неиспользованные билеты принимаются в кассы к возврату.

Сейчас предпринимаются необходимые меры, чтобы нормализовать движение поездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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