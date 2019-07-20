На участке Тверь – Москва возникли задержки в движении пригородных поездов
Пассажиры обычных пригородных поездов могут пересаживаться на скоростные «Ласточки»
Железнодорожники работают над устранением проблемыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 20 июля, днём из-за неисправности контактной сети в районе станции Подсолнечная возможны задержки пригородных поездов, курсирующих между Тверью и Москвой – проинформировала Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.
Сообщается также, что пассажиры обычных пригородных поездов могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные «Ласточки», а неиспользованные билеты принимаются в кассы к возврату.
Сейчас предпринимаются необходимые меры, чтобы нормализовать движение поездов.
ИСТОЧНИК KP.RU