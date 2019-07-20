2019-07-20T14:18:24+03:00
Общество

Памятную доску Андрею Дементьеву открыли на здании Тверского госуниверситета

Поэт учился в вузе, когда тот был ещё педагогическим институтом
Виктория ТУШКОВА
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В Твери открыли памятную доску поэту Андрею ДементьевуВ Твери открыли памятную доску поэту Андрею ДементьевуФото: Виктория ТУШКОВА
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Сегодня в Твери открыли памятную доску заслуженному деятелю искусств, почётному гражданину Твери и Тверской области поэту Андрею Дементьеву. Доска разместилась на главном здании Тверского госуниверситета рядом со входом.

После окончания школы Андрей Дементьев учился в Калининском пединституте, позже и ставшим Тверским государственным университетом. Доску в торжественной обстановке открыли зампред правительства Тверской области и бывший ректор вуза Андрей Белоцерковский, ректор ТвГУ Людмила Скаковская и художественный руководитель Дома поэзии Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева, вдова поэта.

Открытие памятной доски стало одним из событий III Всероссийского поэтического слёта «Зелёный листок», который проходит в Твери с 19 по 21 июля. Накануне в рамках мероприятий слёта в Твери начала работу выставка «Владимир Высоцкий. Страницы жизни», которую представил Никита Высоцкий.

Памятная доска Андрею Дементьеву на здании ТвГУ Фото: Виктория ТУШКОВА

Памятная доска Андрею Дементьеву на здании ТвГУФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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