Нетрезвый водитель "Ауди" едва не снёс опору ЛЭП в Тверской области
В деревне Ряд Удомельского района Тверской области около дома №9 произошло ДТП. Водитель "Ауди А-4" 1987 года рождения врезался в забор и опору линии электропередачи.
Авария произошло около четырёх часов утра, но в дежурную часть Удомли о ней сообщили только в 9:15.
По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением автомобилем. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения.
В ДТП пострадал сам виновник аварии, получив рваную рану щеки.
Управление ГИБДД по Тверской области напоминает: если вам стало известно о пьяном водителе за рулём автомобиля, сообщите в дежурную часть или по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU