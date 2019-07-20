Нетрезвый водитель "Ауди" едва не снёс опору ЛЭП в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-20T12:08:34+03:00

Если вам стало известно о пьяном водителе за рулём автомобиля, сообщите в дежурную часть или по телефону 02 Фото: Ольга Крыльцова

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В деревне Ряд Удомельского района Тверской области около дома №9 произошло ДТП. Водитель "Ауди А-4" 1987 года рождения врезался в забор и опору линии электропередачи.

Авария произошло около четырёх часов утра, но в дежурную часть Удомли о ней сообщили только в 9:15.

По информации региональной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением автомобилем. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения.

В ДТП пострадал сам виновник аварии, получив рваную рану щеки.

Управление ГИБДД по Тверской области напоминает: если вам стало известно о пьяном водителе за рулём автомобиля, сообщите в дежурную часть или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU