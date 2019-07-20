На "Нашествии" в Тверской области в этом году чисто

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-20T09:40:40+03:00

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Юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие" встретил субботу. Пятничный концертный день закрывали легендарные "Би-2" и "Мумий Тролль". Набравшиеся впечатлений меломаны половину ночи пели прозвучавшие хиты. А самые стойкие ценители отечественной рок-музыки устроили настоящий песенный марафон, который не стих и к утру.

Что касается погоды, в субботу небо над фестивалем было хмурым, а температура - прохладной. Но главное - не было дождя. Кстати, в этом году на фестивале "Нашествие" довольно чисто. Грязь если и можно встретить, то только на центральном входе, через который, видимо, заезжали грузовики организаторов фестиваля.

Фестиваль завершится завтра, в воскресенье, 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU