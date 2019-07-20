2019-07-20T09:40:40+03:00
Общество

На "Нашествии" в Тверской области в этом году чисто

Предпоследний день фестиваля стартовал с песен, не смолкавших с вечера
Альберт БОЙКОВВиктория ТУШКОВА
Поделиться:
Утро на НашествииУтро на НашествииФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

Юбилейный, 20-й фестиваль "Нашествие" встретил субботу. Пятничный концертный день закрывали легендарные "Би-2" и "Мумий Тролль". Набравшиеся впечатлений меломаны половину ночи пели прозвучавшие хиты. А самые стойкие ценители отечественной рок-музыки устроили настоящий песенный марафон, который не стих и к утру.

Что касается погоды, в субботу небо над фестивалем было хмурым, а температура - прохладной. Но главное - не было дождя. Кстати, в этом году на фестивале "Нашествие" довольно чисто. Грязь если и можно встретить, то только на центральном входе, через который, видимо, заезжали грузовики организаторов фестиваля.

Фестиваль завершится завтра, в воскресенье, 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нашествие-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Памятную доску Андрею Дементьеву открыли на здании Тверского госуниверситета
Нетрезвый водитель "Ауди" едва не снёс опору ЛЭП в Тверской области
Юбилей автора песни «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» отметят в Твери
Подключён к сети первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области
Любителей народного пения приглашают на мастер-класс в Твери
Всероссийская акция #ДоброВСело посетила Кашинский район Тверской области
Жители Твери смогут повлиять на формирование программы Дня города
В третью смену в детских лагерях Твери отдохнет 1771 ребенок
Под Тверью за несколько минут сгорел пассажирский автобус, пострадавших нет
На трассе М-9 "Балтия" в Тверской области легковушка врезалась в фуру
За первое полугодие в Тверской области уничтожили почти 45 тонн "санкционных" яблок
Дачу петербуржца обокрали в Тверской области