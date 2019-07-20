Юбилей автора песни «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» отметят в Твери

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-20T11:35:05+03:00

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения поэта Алексея Фатьянова. Фото: Тверская областная библиотека имени Горького

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В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения поэта Алексея Фатьянова. Более всего он известен как автор военных песен: «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Мы, друзья, перелётные птицы», «Три года ты мне снилась», «В городском саду», «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», «Хвастать, милая, не стану» и других.

Тверская областная научная библиотека имени Горького приглашает всех желающих отпраздновать юбилей поэта 21 июля, в воскресенье, в 13:00 во Дворике библиотеки.

В программе праздника литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве поэта «Песня счастья, побед и надежд», книжно-иллюстративная выставка, викторина «Я начну, а ты продолжи», акции «Книге – вторая жизнь» и «Стихи в кармане».

ИСТОЧНИК KP.RU