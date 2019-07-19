Жители Твери смогут повлиять на формирование программы Дня города
На сайте городской администрации опубликован тематический опрос на тему, каким должен быть следующий День города. "Поучаствовать в нём и тем самым внести свой вклад в формирование программы праздника может каждый желающий" -сообщается на сайте.
Напомним, в будущем году Тверь отпразднует юбилейный 885-й день рождения. Формирование программы праздника уже началось. Чтобы внести свою лепту в организацию праздника необходимо ответить на вопросы, каким он должен быть, чем необходимо дополнить День города и кого из звёзд кино, эстрады или спорта горожане хотели бы видеть на торжестве.
Опрос продлится месяц. Его результаты обещают поанализировать и использовать при подготовке к Дню города-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU