Жители Твери смогут повлиять на формирование программы Дня города

СЕГОДНЯ 21:34 2019-07-19T21:34:29+03:00

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На сайте городской администрации опубликован тематический опрос на тему, каким должен быть следующий День города. "Поучаствовать в нём и тем самым внести свой вклад в формирование программы праздника может каждый желающий" -сообщается на сайте.

Напомним, в будущем году Тверь отпразднует юбилейный 885-й день рождения. Формирование программы праздника уже началось. Чтобы внести свою лепту в организацию праздника необходимо ответить на вопросы, каким он должен быть, чем необходимо дополнить День города и кого из звёзд кино, эстрады или спорта горожане хотели бы видеть на торжестве.

Опрос продлится месяц. Его результаты обещают поанализировать и использовать при подготовке к Дню города-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU