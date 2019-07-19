В третью смену в детских лагерях Твери отдохнет 1771 ребенок

СЕГОДНЯ 20:31 2019-07-19T20:31:47+03:00

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В Тверских лагерях стартовала третья смена. С 15 по 17 июля восемь тверских муниципальных загородных оздоровительных лагерей и детская дача для дошколят "Отмичи" принимали отдыхающих, и теперь третью смену официально можно считать открытой.

На загородный отдых выехал 1771 ребенок, среди них 105 дошколят отправились на дачу "Отмичи". Третья смена оказалась среди отдыхающих самой популярной. По информации администрации Твери, за две предыдущие смены в лагерях отдохнуло почти три тысячи детей, в том числе 140 дошкольников.

Каждый лагерь предлагает детям тематическую программу. Например, в "Ровеснике" это – "Культурный лужайник", в "Спутнике" организована "Танцевальная планета", в "Ромашке" воспитанников ждет "Солнце на ладонях".

Завершится третья смена в первых числах августа.

ИСТОЧНИК KP.RU