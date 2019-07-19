2019-07-19T20:07:16+03:00
Происшествия

Под Тверью за несколько минут сгорел пассажирский автобус, пострадавших нет

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Автобус сгорел за считанные минуты Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"Автобус сгорел за считанные минуты Фото: vk.com/"Васильевское-Михайловское-Яковлево-Орудово"
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ЧП произошло вечером, 19 июля. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №104, загорелся в районе деревни Стрельниково на Бежецком шоссе Калининского района.

Известно, что на момент пожара в транспорте находились 40 человек, в том числе двое детей. Погибших и пострадавших нет, все пассажиры и водитель успели выйти.

За несколько минут автобус выгорел полностью, от него остался только железный каркас. Тушили транспортное средство пожарные ПСЧ-72 города Твери.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Калининского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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