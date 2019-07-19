На трассе М-9 "Балтия" в Тверской области легковушка врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-19T16:46:44+03:00

В лобовом столкновении легковушки и фуры пострадала женщина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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Авария произошла утром, 19 июля, на 276-м км трассы М-9 "Балтия" в Оленинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, женщина-водитель автомобиля "Ford Focus" ехала в сторону Риги, по неустановленным причинам выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с фурой.

В результате ДТП женщина-водитель получила тяжелые травмы и была доставлена для оказания помощи в Нелидовскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU