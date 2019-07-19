За первое полугодие в Тверской области уничтожили почти 45 тонн "санкционных" яблок

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-19T16:32:53+03:00

Более 45 тонн санкционных яблок уничтожили в Тверской области за полгода Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Рейды проходили на трассе М-9 "Балтия" и в магазинах розничной сети

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В первом полугодии 2019 на федеральной трассе М-9 "Балтия" специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с Тверской таможней и правоохранительными органами Тверской области проведено 16 рейдов, еще 191 рейд прошел на внутренних рынках региона.

По итогам контрольных мероприятий в розничной сети Тверской области изъята и уничтожена продукция, запрещённая к ввозу на территорию Российской Федерации: около 30 кг продукции животного происхождения (масло и сыр производства Украины, Германии, Польши, Испании и Италии) и 337 кг продукции растительного происхождения - яблок. Еще без малого 45 тонн яблок, запрещенных к ввозу, было выявлено на федеральной трассе М-9 "Балтия".

Как уточняют в ведомстве, вся продукция растительного и животного происхождения – в общей сложности более 45 тонн – изъята и уничтожена в установленном законодательством порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU