Дачу петербуржца обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-19T16:04:39+03:00

Жителя Тверской области задержали по подозрению в краже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Похититель проник в дом и унес бытовую технику

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Нелидовский" обратился 63-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина пояснил, что неизвестный разбил стекло, проник в дом и украл бытовую технику и другое имущество.

Полицейские опросили возможных свидетелей и, в результате оперативно-розыскных мероприятий, установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 48-летний житель Нелидовского района.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU