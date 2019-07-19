Дачу петербуржца обокрали в Тверской области
С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Нелидовский" обратился 63-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина пояснил, что неизвестный разбил стекло, проник в дом и украл бытовую технику и другое имущество.
Полицейские опросили возможных свидетелей и, в результате оперативно-розыскных мероприятий, установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 48-летний житель Нелидовского района.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".
Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU