2019-07-19T16:04:39+03:00
Происшествия

Дачу петербуржца обокрали в Тверской области

Похититель проник в дом и унес бытовую технику
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Тверской области задержали по подозрению в кражеЖителя Тверской области задержали по подозрению в кражеФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Нелидовский" обратился 63-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина пояснил, что неизвестный разбил стекло, проник в дом и украл бытовую технику и другое имущество.

Полицейские опросили возможных свидетелей и, в результате оперативно-розыскных мероприятий, установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 48-летний житель Нелидовского района.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

Фигуранта проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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