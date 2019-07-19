На почте у жительницы Тверской области украли телефон
Инцидент произошел в Кимрах
На почте из сумки у женщины украли телефонФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратилась 24-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что в одном из отделений почты оставила без присмотра сумку, а из нее украли телефон.
После осмотра места происшествия, в результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался неработающий 23-летний житель Кимрского района.
За кражу мужчина может сесть в тюрьму на пять лет. Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU