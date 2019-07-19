Бывшего инспектора ДПС в Тверской области осудили за служебный подлог

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-19T15:16:05+03:00

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Прокуратура Заволжского района г. Твери поддержала государственное обвинение в отношении 28-летнего сотрудника полиции, который совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 292 УК РФ.

Установлено, что осужденный, являясь инспектором ДПС специализированного батальона ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Тверской области, внес в протокол об административном правонарушении и отстранении от управления транспортным средством заведомо ложные сведения. Инспектор написал, что за рулем остановленного им автомобиля находился его владелец, который, на самом деле, находился там в качестве пассажира и был в состоянии алкогольного опьянения. Настоящий водитель убежал, а инспектор не смог его остановить.

Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности в правоохранительной системе на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU