2019-07-19T14:04:08+03:00
Общество

"Контроль трезвости" начинается в Тверской области

Профилактическое мероприятие завершится в воскресенье
Альберт БОЙКОВ
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"Контроль трезвости" продлится три дня"Контроль трезвости" продлится три дняФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 19 июля, региональное управление ГИБДД вновь запустило профилактическую акцию "Контроль трезвости. Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 21 июля включительно.

Нарушителей правил дорожного движения ожидает серьезное наказание. Попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа, но за повторное правонарушение последует и более серьезное наказание. Нарушитель рискует на два года отправиться в тюрьму, а с правами расстаться на три года.

Чтобы помочь инспекторам и проявить свою гражданскую позицию, сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля, за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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