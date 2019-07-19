В Тверской области новым Осташковским межрайонным прокурором назначен старший советник юстиции Фуад Гасанов
Новый межрайонный прокурор назначен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.07.2019 № 731-к.
Согласно документу, на должность Осташковского межрайонного прокурора Тверской области назначен старший советник юстиции Фуад Гасанов, ранее занимавший должность прокурора Кувшиновского района Тверской области.
- Фуад Алишевич окончил Бакинский государственный университет. В органах прокуратуры Тверской области проходит службу с 1997 года. Работал старшим следователем прокуратуры Торопецкого района, старшим помощником прокурора Торопецкого района, заместителем прокурора Торопецкого района, прокурором Лихославльского района Тверской области, прокурором Кувшиновского района Тверской области, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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