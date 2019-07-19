Пригородные поезда на участке "Тверь-Москва" следуют с опозданием
Утром 19 июля пять пригородных поездов на участке Тверь - Москва следуют с незначительными задержками по техническим причинам. Об этом сообщает "Московско-Тверская ППК".
Что именно послужило причиной опоздания поездов в компании не уточняют, но сообщают что задержки в движении составляют до 10 минут. Также могут задержаться несколько поездов из Москвы, отправление которых зависит от времени прибытия электропоездов из области.
- Железнодорожники предпринимают необходимые меры, чтобы сократить время задержки и нормализовать движение поездов, - сообщили в пресс-службе "МТ ППК".
Пассажиров просят внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.
ИСТОЧНИК KP.RU