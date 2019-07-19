Двух заключенных, сбежавших из колонии в Тверской области, приговорили к реальным срокам

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-19T09:56:00+03:00

За побег из колонии и угон автомобиля молодые люди отправились в колонию строгого режима Фото: Олег ЗОЛОТО

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Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Бологовском районе Тверской области в феврале 2019 года. После употребления спиртных напитков мужчины угнали автомобиль одного из сотрудников и покинули территорию поселения. До окончания срока заключения одному из них оставалось отсидеть один месяц, другому - четыре.

Беглецов поймали, и теперь, вместо колонии-поселения, они отправятся в колонию строгого режима.

25-летнего мужчину осудили по трем статьям. За побег из мест лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору, неправомерное завладение транспортным средством группой лиц по предварительному сговору, и за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, он приговорен к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев 10 дней с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Его сообщник - 31-летний мужчина за побег и угон транспортного средства приговорен к лишению свободы на срок 3 года 4 месяца 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

- Апелляционная инстанция Тверского областного суда отказала в удовлетворении жалоб осужденных о чрезмерной суровости наказания, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU