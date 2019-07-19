Рок-фестиваль "Нашествие-2019" в Тверской области открылся концертом группы "Ленинград"
В четверг, 18 июля, стартовал заезд на 20-й юбилейный фестиваль "Нашествие - 2019", который проходит в селе Большое Завидово Конаковского района. Гости начали прибывать еще утром, а потому в сторону Конакова образовалась большая пробка. Но несмотря на сложности пути, к вечеру у Главной сцены уже был аншлаг.
И, хотя участников пугали жуткой грязью, на фотографиях, которыми делятся гости фестиваля в соцсетях, поле выглядит достаточно сухим.
Открывала "Нашествие" в этом году легендарная группа "Ленинград". В "нулевой" день также выступили Глеб Самойлов и группа "Северный флот".
Основная программа фестиваля запланирована с 19 по 21 июля. Вечером в пятницу на главной сцене выступят группы: "Ночные снайперы", "THE HATTERS", "LOUNA", "Би-2", "Муммий тролль".
Всего на площадках "Нашествия" выступит более 130 коллективов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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