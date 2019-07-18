2019-07-18T23:03:48+03:00
Общество

В Старицком Свято-Успенском монастыре Тверской области сменился наместник

Игумен Дмитрий отправился служить в монастырь Нило-Столобенской пустыни
Ольга ТРОФИМОВА
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У Старицкого монастыря сменился игуменУ Старицкого монастыря сменился игуменФото: Павел САДКОВ
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О новом назначении сообщили на официальном сайте Тверской и Кашинской епархии.

Согласно решения Священного Синода Русской Православной Церкви, игумен Димитрий (Севостьянов), наместник Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря освобождается от должности наместника указанного монастыря и принят в братию мужского монастыря Нило-Столобенской пустыни.

Исполнять обязанности наместника Старицкого монастыря назначен Иеромонах Паисий (Новоженов), насельник Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря.

Справка "КП":

Старицкий Свято-Успенский монастырь - православный мужской монастырь в Тверской епархии. Основан в 1110 году двумя монахами Киево-Печерской лавры Трифоном и Никандром.

Строение было разрушено в 1312 году во время междоусобицы князей, а затем вновь восстановлено в первой половине 16 века и просуществовало до 1919 года. Потом монастырь закрыли. В 1930-х годах была разобрана стена с угловыми башнями, окружавшая монастырь.

Долгое время постройки оставались законсервированными. И только в 2013 году монастырские строения были восстановлены в первозданном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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