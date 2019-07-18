2019-07-18T17:41:11+03:00
Звезды

На заборах и стенах в Твери разрешат рисовать одобренные властью граффити

Эскизы рисунков придётся согласовывать с городской властью
Виктория ТУШКОВА
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Заборы и стены, на которых можно рисовать граффити, определят в Твери. Фото: администрация Твери.Заборы и стены, на которых можно рисовать граффити, определят в Твери. Фото: администрация Твери.
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Администрация Твери пошла на диалог с уличными художниками. 17 июля чиновники встретились с Михаилом Дрёминым, известным как Майк Хайпер.

Художник-граффитист приехал в Тверь 4 месяца назад и, вдохновившись городом, начал творить.

Однако среди его попыток привлечь внимание к уличному искусству, нашлись и противоречащие законодательству: рисунки появились на фасадах исторических зданий в центре Твери.

Художника оштрафовали, но по итогам встречи с ним была достигнута договорённость о том, что администрация Центрального района подготовит список площадей, на которых можно будет наносить рисунки. Это могут быть тепловые пункты, заборы и даже жилые дома при условии согласования с собственниками помещений.

Михаил, в свою очередь, должен будет организовать встречи с другими художниками и предложить им принять участие в создании граффити на санкционированных поверхностях.

Эскизы будущих граффити необходимо будет заранее согласовывать в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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