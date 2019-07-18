2019-07-18T17:07:18+03:00
Звезды

Из Твери до "Нашествия" можно будет доехать за 300 рублей

"Главное приключение лета" уже началось
Альберт БОЙКОВ
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Любители музыки уже собираются на "Нашествии"Любители музыки уже собираются на "Нашествии"Фото: Альберт БОЙКОВ
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Организаторы "Нашествия" опубликовали расписание автобусов, на которых можно будет добраться из Твери до "главного приключения лета".

Доехать до Большое Завидово, а в случае чего и обратно, удастся за 1,5 часа и 300 рублей. Последний автобус с территории "Нашествия" уедет 21 июля в 23.00.

Напомним, что 20-ый, юбилейный фестиваль, уже начался. Как и в предыдущие годы, он соберет десятки тысяч любителей музыки со всей страны. Гостей ждет не только выступление любимых артистов, но и большая развлекательная программа.

Автобусы начнут ходить в пятницу Фото: nashestvie.ru

Автобусы начнут ходить в пятницу Фото: nashestvie.ru

Последний общественный транспорт покинет фестиваль в воскресенье Фото: nashestvie.ru

Последний общественный транспорт покинет фестиваль в воскресенье Фото: nashestvie.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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