2019-07-18T15:54:15+03:00
Спорт

Сборная Тверской области по водно-моторному спорту завоевала бронзу первенства России

За звания чемпионов боролись 12 команд
Альберт БОЙКОВ
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Верхневолжские спортсмены показали отличный результат Фото: Андрей ШИЛОВВерхневолжские спортсмены показали отличный результат Фото: Андрей ШИЛОВ
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14 июля в Краснодаре на озере Старая Кубань завершился чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту в международных классах спортивных и гоночных судов. Состязания проходили в серии гонок 4*7,5 миль, а за звание чемпионов боролись 12 команд, которые представляли различные регионы РФ.

Так, юношеская команда Тверской области в командном зачете сумела завоевать бронзовую медаль. В текущем сезоне спортсмены «Конаковского спортивно-технического клуба РОСТО» стали триумфаторами чемпионата Московской области, а также чемпионами Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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