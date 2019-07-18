Сборная Тверской области по водно-моторному спорту завоевала бронзу первенства России

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-18T15:54:15+03:00

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14 июля в Краснодаре на озере Старая Кубань завершился чемпионат и первенство России по водно-моторному спорту в международных классах спортивных и гоночных судов. Состязания проходили в серии гонок 4*7,5 миль, а за звание чемпионов боролись 12 команд, которые представляли различные регионы РФ.

Так, юношеская команда Тверской области в командном зачете сумела завоевать бронзовую медаль. В текущем сезоне спортсмены «Конаковского спортивно-технического клуба РОСТО» стали триумфаторами чемпионата Московской области, а также чемпионами Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU