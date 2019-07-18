2019-07-18T15:00:55+03:00
Происшествия

Случайный знакомый украл ноутбук у жительницы Тверской области

Пропажу нашли полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
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Случайный гость украл ноутбук у жительницы Тверской областиСлучайный гость украл ноутбук у жительницы Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Западнодвинский" обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила правоохранителям, что накануне распивала у себя дома спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Гость дождался, пока хозяйка дома уснет, забрал ее ноутбук и ушел. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Личность подозреваемого удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Западной Двины.

Мужчина сознался в содеянном. Похищенный ноутбук вернули хозяйке.

За кражу подозреваемый может сесть в тюрьму на пять лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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