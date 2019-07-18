Случайный знакомый украл ноутбук у жительницы Тверской области
С заявлением в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Западнодвинский" обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила правоохранителям, что накануне распивала у себя дома спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Гость дождался, пока хозяйка дома уснет, забрал ее ноутбук и ушел. Ущерб составил 40 тысяч рублей.
Личность подозреваемого удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска. Им оказался ранее судимый, неработающий 39-летний житель Западной Двины.
Мужчина сознался в содеянном. Похищенный ноутбук вернули хозяйке.
За кражу подозреваемый может сесть в тюрьму на пять лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU