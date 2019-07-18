Две женщины, которые больше суток плутали по лесам Калязинского района Тверской области, вернулись домой

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-18T14:53:26+03:00

Каждый день люди теряются, отправляясь в лес Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подруги пошли за грибами и заблудились

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Двух женщин,1962 года рождения, искали больше суток. Подруги ушли в лес днем, 16 июля, из населенного пункта Гора Пневиц Нерльского сельского поселения Калязинского района. Об их исчезновении сообщили родственники.

Заблудившихся женщин искали волонтеры и спасатели. Поиски продолжались и в течение дня 17 июля.

Поиски осложнялись тем, что пропавшие не взяли с собой сотовые территории. Территория поиска тоже оказалась довольно обширной.

Заблудившихся людей нашли лишь к вечеру. Об этом написали добровольцы из поискового отряда. Женщины, живые и здоровые, вернулись домой.

Спасатели и волонтеры напоминают жителям Тверской области, что отправляясь в лес, необходимо соблюдать правила безопасности: сообщить близким о предполагаемом маршруте, запомнить основные ориентиры, надеть яркую одежду, взять с собой компас, спички, нож, запасную одежду, запас еды и заряженный мобильный телефон.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – "101" или "112"). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU