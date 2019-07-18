2019-07-18T13:26:17+03:00
Происшествия

Житель Твери обманул пенсионерку на семь тысяч рублей

Мужчина задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина предложил обменять деньги и скрылсяМужчина предложил обменять деньги и скрылсяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С заявлением в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по Тверской области обратилась 89-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что днем к ней в дом пришел незнакомый мужчина, под предлогом обмена денег похитил у нее семь тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские опросили очевидцев, со слов потерпевшей составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый 28-летний житель Твери.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящий момент оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная Тверской области по водно-моторному спорту завоевала бронзу первенства России
На одной из заправок в Тверской области вместо бензина в десятки машин залили дизтопливо
Случайный знакомый украл ноутбук у жительницы Тверской области
Две женщины, которые больше суток плутали по лесам Калязинского района Тверской области, вернулись домой
После сильного ливня в Тверской области затопило общежитие
Житель Тверской области помогал злоумышленникам обналичивать банковские карты пенсионера
Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью
Начальника отдела бухучета министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций оштрафовали за искажение бухгалтерской отчетности
В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди
В Тверской области из-за маневра водителя иномарки пострадал мотоциклист
Объехать пробку в "Южном" можно под Волоколамским путепроводом в Твери
Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома
Подростка подозревают в совершении кражи в Тверской области