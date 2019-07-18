Житель Твери обманул пенсионерку на семь тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-18T13:26:17+03:00

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С заявлением в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по Тверской области обратилась 89-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что днем к ней в дом пришел незнакомый мужчина, под предлогом обмена денег похитил у нее семь тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

На месте происшествия полицейские опросили очевидцев, со слов потерпевшей составили описательный портрет предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый 28-летний житель Твери.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящий момент оперативники проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU