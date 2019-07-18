Житель Тверской области помогал злоумышленникам обналичивать банковские карты пенсионера

СЕГОДНЯ 13:08 2019-07-18T13:08:25+03:00

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По версии следствия, в апреле 2016 года соучастники обвиняемого, расследование уголовного дела в отношении которых продолжается, украли несколько банковских карт у пожилого жителя Москвы. Они вошли в доверие к потерпевшему и под надуманным предлогом привезли его в Тверь. Мужчину поселили на съемной квартире.

Чтобы обналичить банковские карты пенсионера, злоумышленники воспользовались помощью обвиняемого - 47-летнего местного жителя, который информировал соучастников о способах несанкционированного перевода и снятия денежных средств. В общей сложности подельники похитили с карт 470 тысяч рублей.

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение в отношении 47-летнего жителя Твери. За пособничество в совершении кражи денег в крупном размере ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU