Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью
ДТП произошло в Калининском районе
Под Тверью перевернулся грузовик с керамзитомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась 18 июля. На развязке автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе, недалеко от поворота на село Никольское, перевернулся грузовик с керамзитом.
Уточняется, что "Камаз" принадлежит ржевскому Комбинату строительных конструкций.
У водителя автомобиля признаки алкогольного опьянения не выявлены. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU