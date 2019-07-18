Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-18T12:19:19+03:00

Под Тверью перевернулся грузовик с керамзитом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась 18 июля. На развязке автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе, недалеко от поворота на село Никольское, перевернулся грузовик с керамзитом.

Уточняется, что "Камаз" принадлежит ржевскому Комбинату строительных конструкций.

У водителя автомобиля признаки алкогольного опьянения не выявлены. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU