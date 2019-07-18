Начальника отдела бухучета министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций оштрафовали за искажение бухгалтерской отчетности

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-18T12:05:39+03:00

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Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Установлено, что начальник отдела бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций нарушил требования по бухгалтерскому учету, исказив показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем на 10%.

На основании постановления заместителя прокурора Тверской области мировым судьей судебного участка № 67 Тверской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении указанного должностного лица.

Нарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU