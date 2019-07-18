В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-18T11:52:48+03:00

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Дом, в котором проживает семья с маленьким ребенком, а также пенсионеры, расположен на Волоколамском проспекте в Твери. Несмотря на то, что строение находится в аварийном состоянии, его не расселяют.

- С целью установления всех обстоятельств следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение проверки, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU