В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди
Строение расположено на Волоколамском проспекте
Следователи организовали доследственную проверку аварийного дома в ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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Дом, в котором проживает семья с маленьким ребенком, а также пенсионеры, расположен на Волоколамском проспекте в Твери. Несмотря на то, что строение находится в аварийном состоянии, его не расселяют.
- С целью установления всех обстоятельств следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение проверки, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU