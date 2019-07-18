В Тверской области из-за маневра водителя иномарки пострадал мотоциклист
Авария произошла в светлое время суток
Молодой мотоциклист оказался в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 17 июля, на 6 км трассы Дубна - Кимры - Горицы, произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист.
Дорожные полицейские выяснили, что 38-летний водитель Volkswagen Passat обгоняя мотоцикл Honda CBR 600F создал опасность для движения последнего, в результате чего транспортные средства столкнулись.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия 21-летний обладатель японского мотоцикла попал с травмами в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU