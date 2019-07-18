Объехать пробку в "Южном" можно под Волоколамским путепроводом в Твери
Совсем немного времени осталось до закрытия Бурашевского путепровода на капитальный ремонт. В администрации сообщили, что это планируется сделать в ночь с 21 на 22 июля.
Разработана официальная схема объезда перекрытых участков. В качестве альтернативной дороги автомобилистам предлагают воспользоваться проездом под Волоколамским путепроводом. Указанный участок отремонтировали и открыли движение в обоих направлениях со стороны "Южного". К слову, ранее официальной дороги там не существовало, но многие автомобилисты пользовались проездом, чтобы объехать пробки на Южном мосту.
Новый асфальт так же позволит упростить проезд транзитного легкового транспорта, выезд на мост и на Октябрьский проспект. Те, кто едет из Пролетарского района смогут попасть в "Южный", минуя светофор.
Кроме того, жителям южной части города рекомендуется строить маршруты с учётом возможности проезда в другие районы не только по Волоколамскому путепроводу, но и через окружную дорогу, а также через "залинейный" транспортный коридор (улицы Лермонтова, Машинистов, бульвар Профсоюзов).
ИСТОЧНИК KP.RU