Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-18T10:40:21+03:00

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В среду, 17 июля, в Калязине Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 35-летняя женщина. Авария случилась около 17.20 на улице Заводской в районе дома №21б.

Установлено, что 21-летний обладатель Nissan Juke врезался в ВАЗ-21093, водитель которого пытался повернуть налево.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 35-летняя пассажирка ВАЗа получила различные травмы, и попала в больницу. В момент столкновения женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU