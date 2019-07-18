Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
Женщине понадобилась госпитализация
Пострадавшей понадобилась госпитализацияФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 17 июля, в Калязине Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 35-летняя женщина. Авария случилась около 17.20 на улице Заводской в районе дома №21б.
Установлено, что 21-летний обладатель Nissan Juke врезался в ВАЗ-21093, водитель которого пытался повернуть налево.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 35-летняя пассажирка ВАЗа получила различные травмы, и попала в больницу. В момент столкновения женщина не была пристегнута ремнем безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU