В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-18T10:26:22+03:00

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Жителя Вышнего Волочка задержали сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий". Ранее судимый, безработный 29-летний мужчина подозревается в совершении серии краж.

Установлено, что злоумышленник незаконно проникал в нежилые строящиеся дома, расположенные в Вышнем Волочке, и похищал оттуда строительные материалы и бензо-электроинструменты.

Всего выявлено три эпизода. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Подозреваемый рассказал полицейским, что похищенное имущество продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU