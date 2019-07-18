В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома
Жителя Вышнего Волочка задержали сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Вышневолоцкий". Ранее судимый, безработный 29-летний мужчина подозревается в совершении серии краж.
Установлено, что злоумышленник незаконно проникал в нежилые строящиеся дома, расположенные в Вышнем Волочке, и похищал оттуда строительные материалы и бензо-электроинструменты.
Всего выявлено три эпизода. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. Подозреваемый рассказал полицейским, что похищенное имущество продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужды.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU