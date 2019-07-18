Подростка подозревают в совершении кражи в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-07-18T10:11:17+03:00

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Инцидент произошел 10 июня в поселке Оленино Тверской области. Установлено, что 16-летний подросток проник в один из частных домов и похитил оттуда электропроводку.

- Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище), - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU