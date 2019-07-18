В Тверской области девушка врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-18T09:56:55+03:00

Автоледи врезалась в дерево Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Автоледи не справилась с управлением

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ДТП произошло около 13:00 дня 17 июля на Московском шоссе, в районе д. 25 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 33-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", при торможении перед нерегулируемым пешеходным переходом не справилась с управлением и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель с травмами бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU