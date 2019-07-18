2019-07-18T09:56:55+03:00
Происшествия

В Тверской области девушка врезалась в дерево

Автоледи не справилась с управлением
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Автоледи врезалась в дерево Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиАвтоледи врезалась в дерево Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло около 13:00 дня 17 июля на Московском шоссе, в районе д. 25 в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 33-летняя женщина, управляя автомобилем "Фольксваген", при торможении перед нерегулируемым пешеходным переходом не справилась с управлением и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель с травмами бригадой скорой помощи доставлена в медучреждение, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью
Начальника отдела бухучета министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций оштрафовали за искажение бухгалтерской отчетности
В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди
В Тверской области из-за маневра водителя иномарки пострадал мотоциклист
Объехать пробку в "Южном" можно под Волоколамским путепроводом в Твери
Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома
Подростка подозревают в совершении кражи в Тверской области
В Твери автоледи снесла опору ЛЭП
Три энергоблока КАЭС под Тверью отключены от сети
На КАЭС в Тверской области произошло короткое замыкание
В управлении образования Твери - новый руководитель
Районный депутат продавал "левые" сигареты в Тверской области
В Тверской области молодой человек задохнулся в машине во время вахты
Тверь вновь будет "Бежать и радоваться"
"День огурца" отметят в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Тверской области
В Тверской области ищут двух пропавших женщин
Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий
В Тверской области женщина не хочет воспитывать трех несовершеннолетних детей
Девушка получила травмы при падении в автобусе в Твери
Житель Тверской области вынес из бытовки имущества на 30 тысяч рублей
На несколько дней в Твери перекроют Театральную площадь и улицу Андрея Дементьева
Международный автопробег Mustang Club RoadShow 2019 пройдет через Тверскую область
Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери