В Твери автоледи снесла опору ЛЭП

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-18T09:49:35+03:00

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Авария случилась около полудня 17 июля на ул. Орджоникидзе, в районе д. 14 в Твери.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ 21104, под управлением 34-летней женщины.

Автоледи применила экстренное торможение и врезалась в опору ЛЭП.

результате ДТП ее с полученными травмами доставили в медучреждение и отпустили после оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU