В Твери автоледи снесла опору ЛЭП
ДТП произошло в Московском районе
Автоледи снесла опору ЛЭП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась около полудня 17 июля на ул. Орджоникидзе, в районе д. 14 в Твери.
Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ, при развороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ 21104, под управлением 34-летней женщины.
Автоледи применила экстренное торможение и врезалась в опору ЛЭП.
результате ДТП ее с полученными травмами доставили в медучреждение и отпустили после оказания медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU