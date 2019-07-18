В управлении образования Твери - новый руководитель

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-18T08:28:32+03:00

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Информация о том, что в управлении образования администрации города Твери сменился руководитель, появилась на сайте ведомства. Официального заявления об этом не было, просто в разделе "Руководство" появилась фотография и информация о новом руководителе. Им стала Наталья Жуковская.

В администрации Наталья Владимировна человек новый, а вот в сфере образования работает давно. Ранее она преподавала математику и руководила гимназией №3 имени летчика-космонавта Олега Макарова в г. Удомля Тверской области.

Напомним, до недавнего времени обязанности руководителя управления образования Твери исполнял замруководителя Владимир Моргось, который после назначения Натальи Жуковской вернулся к обязанностям заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU