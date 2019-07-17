Районный депутат продавал "левые" сигареты в Тверской области
Табачную продукцию без маркировки оперативники обнаружили в одном из магазинов города Белый Тверской области. Как выяснилось позднее, торговая точка принадлежит местному депутату, одновременно являющимся индивидуальным предпринимателем.
Установлено, что мужчина хранил и продавал в магазине сигареты иностранного производства на сумму более 1 млн. рублей.
Из незаконного оборота полицейскими изъято более 19 тысяч пачек немаркированных табачных изделий различных наименований.
Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении депутата расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам, предоставленным отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Нелидовский".
За приобретение, хранение в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий народному избраннику грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU