Районный депутат продавал "левые" сигареты в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-17T19:54:14+03:00

Из торговой точки изъято 19 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 1 млн рублей Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

Мужчине грозит до шести лет тюрьмы

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Табачную продукцию без маркировки оперативники обнаружили в одном из магазинов города Белый Тверской области. Как выяснилось позднее, торговая точка принадлежит местному депутату, одновременно являющимся индивидуальным предпринимателем.

Установлено, что мужчина хранил и продавал в магазине сигареты иностранного производства на сумму более 1 млн. рублей.

Из незаконного оборота полицейскими изъято более 19 тысяч пачек немаркированных табачных изделий различных наименований.

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в отношении депутата расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам, предоставленным отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Нелидовский".

За приобретение, хранение в целях сбыта и продажи немаркированных табачных изделий народному избраннику грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU