Тверь вновь будет "Бежать и радоваться"

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-17T17:08:55+03:00

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35-й традиционный Тверской марафон «Бегу и радуюсь» в этом году состоится в Твери 1 сентября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1000 человек. Причём приедут спортсмены из регионов России и разных стран мира.

Стартово-финишный городок марафона откроется в 8:00 на Театральной площади. В 09:40 начнётся фитнес-разминка, в 10:00 состоится торжественное открытие соревнований. В рамках марафона планируется «Сладкий забег» на 500 метров для дошкольников, забеги на 2 км, 10 км, и, конечно, классическую марафонскую дистанцию – 42,195 км. Для тех, кому больше интересна скандинавская ходьба, планируется соревнование на дистанции в 10 км и корпоративная эстафета 10х1 км.

Всех, пришедших поддержать спортсменов на «Тверском марафоне-2019» ждёт развлекательная программа.

В прошлом году спортивное событие объединило 1390 участников. На старт вышли спортсмены из 10 стран, 122 населённых пунктов, 26 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU