Два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-17T16:34:35+03:00

В аварии с лесовозом в Тверской области пострадали два человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло в районе 53-м км+400м автодороги М-10-Фирово 17 июля.

По информации региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель, управляя автомобилем "Пежо Боксер", по не понятной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом "КамАз" под управлением 48-летнего водителя.

В результате аварии у водителя лесовоза подозрение на перелом ребер, водитель "Пежо" - в тяжелом состоянии.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU