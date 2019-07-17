Два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Тверской области
Авария случилась в Фировском районе
В аварии с лесовозом в Тверской области пострадали два человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в районе 53-м км+400м автодороги М-10-Фирово 17 июля.
По информации региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель, управляя автомобилем "Пежо Боксер", по не понятной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом "КамАз" под управлением 48-летнего водителя.
В результате аварии у водителя лесовоза подозрение на перелом ребер, водитель "Пежо" - в тяжелом состоянии.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU