2019-07-17T16:34:35+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Тверской области

Авария случилась в Фировском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В аварии с лесовозом в Тверской области пострадали два человекаВ аварии с лесовозом в Тверской области пострадали два человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло в районе 53-м км+400м автодороги М-10-Фирово 17 июля.

По информации региональной Госавтоинспекции, 31-летний водитель, управляя автомобилем "Пежо Боксер", по не понятной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с лесовозом "КамАз" под управлением 48-летнего водителя.

В результате аварии у водителя лесовоза подозрение на перелом ребер, водитель "Пежо" - в тяжелом состоянии.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24