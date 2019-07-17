Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий
Экстренное предупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр 17 июля.
Спасатели предупреждают жителей и гостей Верхневолжья, что в ближайшие три часа в отдельных районах Тверской области ожидаются гроза, ливневый дождь, кратковременное усиление ветра при грозе отдельные порывы 12-17 м/с.
Также сильный дождь пройдет в отдельных районах 18-19 июля.
Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Автолюбителей просят в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
ИСТОЧНИК KP.RU