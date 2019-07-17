Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-17T16:03:43+03:00

В ближайшие дни в регионе ожидаются грозовые ливни

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Экстренное предупреждение опубликовало ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр 17 июля.

Спасатели предупреждают жителей и гостей Верхневолжья, что в ближайшие три часа в отдельных районах Тверской области ожидаются гроза, ливневый дождь, кратковременное усиление ветра при грозе отдельные порывы 12-17 м/с.

Также сильный дождь пройдет в отдельных районах 18-19 июля.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности. Автолюбителей просят в неблагоприятных погодных условиях соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

ИСТОЧНИК KP.RU