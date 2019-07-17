На несколько дней в Твери перекроют Театральную площадь и улицу Андрея Дементьева
Движение транспорта на улице Андрея Дементьева в центре Твери ограничат в связи с подготовкой и проведением музыкально-литературного фестиваля памяти Андрея Дементьева.
В частности, в период с 6:00 утра 18 июля до 15:00 21 июля будут запрещены парковка и проезд по Театральной площади и по Театральному проезду.
С 8:00 до 15:00 20 июля нельзя будет проехать по улице Андрея Дементьева на участке от улицы Желябова до улицы Симеоновской и по улице Академика Каргина.
С 18:00 до 23:00 вечера 20 июля перекроют улицу Советскую на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда.
Госавтоинспекция призывает автовладельцев проявить внимательность, заранее планировать маршруты передвижения по городу и следовать временным знакам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU