Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Всего в июле Дни рождения отмечают восемь долгожительниц из Тверской области
Свой 107-й День рождения празднует жительница ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Любопытную статистику опубликовало Тверское отделение Пенсионного фонда России. В этом июле свои дни рождения в Тверской области отмечают сразу восемь долгожителей. Все они - женщины.
Самую солидную дату в эти дни празднует жительница областного центра. Она отметила свой 107- день рождения. Ещё три тверичанки отпраздновали 105-й, 104-й и 102-й Дни рождения. А одна жительница Твери отпраздновала юбилей - перешагнула столетний рубеж.
Кроме того, своё 101-е лето в этом месяце встречают три жительницы Фировского, Пеновского и Весьегонского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU