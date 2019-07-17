Жительница Твери празднует 107-й День рождения

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-17T13:27:29+03:00

Всего в июле Дни рождения отмечают восемь долгожительниц из Тверской области

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Любопытную статистику опубликовало Тверское отделение Пенсионного фонда России. В этом июле свои дни рождения в Тверской области отмечают сразу восемь долгожителей. Все они - женщины.

Самую солидную дату в эти дни празднует жительница областного центра. Она отметила свой 107- день рождения. Ещё три тверичанки отпраздновали 105-й, 104-й и 102-й Дни рождения. А одна жительница Твери отпраздновала юбилей - перешагнула столетний рубеж.

Кроме того, своё 101-е лето в этом месяце встречают три жительницы Фировского, Пеновского и Весьегонского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU