Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-17T13:09:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Ожидается, что Святейший Патриарх Кирилл приедет в Тверскую область 21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

В этот день он посетит с визитом Торжок, совершит Божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре, а также познакомится с храмами города и его святынями.

Как сообщает пресс-служба Тверской и Кашинской епархии, это уже третий визит Святейшего Патриарха на Тверскую землю.

Приглашение посетить Торжок Предстоятель Русской Православной Церкви получил в декабре прошлого года во время празднования в столице 700-летия со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского.

ИСТОЧНИК KP.RU