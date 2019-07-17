Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-17T12:29:07+03:00

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Напомним, ЧП произошло в ночь на 12 июля в Центральном районе Твери. Неизвестные подожгли автомобиль "Черри". В результате пожара иномарка была полностью уничтожена огнем, пламя также повредило припаркованный рядом автомобиль "Рено". Общий ущерб составил порядка 800 тысяч рублей.

О возгорании сообщили в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили владельца машины и возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 32-летний ранее судимый житель областного центра.

- Мужчина пояснил, что мотивом преступления послужил конфликт между ним и владельцем машины. Ночью подозреваемый взял с собой емкость с бензином и поджег автомобиль, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по частью 2 статьи 167 "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога". Фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU