Бывший осужденный украл ноутбук у жительницы Тверской области

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-17T11:38:49+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кимрский" обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из магазина, где она работает, был похищен ее личный ноутбук. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

После опроса возможных свидетелей, в ходе других оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки было установлено, что к краже причастен ранее судимый за имущественные преступления 39-летний местный житель.

Подозреваемого задержали. Мужчина сознался в содеянном. Ноутбук вернули владелице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU