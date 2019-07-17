2019-07-17T10:52:01+03:00
Происшествия

Молодой мужчина и несовершеннолетняя девушка пострадали в ДТП в Тверской области

Автомобилист переоценил свои навыки
Альберт БОЙКОВ
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Водитель и пассажирка ВАЗа восстанавливают здоровье в больнице Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель и пассажирка ВАЗа восстанавливают здоровье в больнице Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 июля, на 41 км автомобильной дороги Тверь-Ржев, проходящей через Калининскиий район, произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было 13.20.

Известно, что 22-летний обладатель "ВАЗа 2115" врезался в автомобиль "Howo", который он пытался обогнать.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия, в больницу попали водитель отечественной легковушки, а также его 17-летняя пассажирка. Обладатель иномарки из Поднебесной отделался испугом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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