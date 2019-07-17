2019-07-17T10:13:13+03:00
Общество

Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети

Решение вынес Московский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери заплатит штраф за публикацию запрещенных материалов в соцсетиЖитель Твери заплатит штраф за публикацию запрещенных материалов в соцсетиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Административное производство в отношении жителя Твери возбудила прокуратура по результатам проверки материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Установлено, что мужчина, имея доступ в Интернет, разместил на своей странице в социальной сети информационный материал, который суд признал экстремистским.

- Данный запрещенный материал хранился на его личной странице длительный период времени и являлся доступным для просмотра, копирования и иного массового распространения неограниченному кругу лиц, - уточнили в областной прокуратуре.

Постановлением Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов и оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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