Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-17T10:13:13+03:00

Житель Твери заплатит штраф за публикацию запрещенных материалов в соцсети Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Административное производство в отношении жителя Твери возбудила прокуратура по результатам проверки материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Установлено, что мужчина, имея доступ в Интернет, разместил на своей странице в социальной сети информационный материал, который суд признал экстремистским.

- Данный запрещенный материал хранился на его личной странице длительный период времени и являлся доступным для просмотра, копирования и иного массового распространения неограниченному кругу лиц, - уточнили в областной прокуратуре.

Постановлением Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов и оштрафован.

ИСТОЧНИК KP.RU