Жителя Твери оштрафовали за публикацию экстремистских материалов в соцсети
Административное производство в отношении жителя Твери возбудила прокуратура по результатам проверки материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
Установлено, что мужчина, имея доступ в Интернет, разместил на своей странице в социальной сети информационный материал, который суд признал экстремистским.
- Данный запрещенный материал хранился на его личной странице длительный период времени и являлся доступным для просмотра, копирования и иного массового распространения неограниченному кругу лиц, - уточнили в областной прокуратуре.
Постановлением Московского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в производстве и распространении экстремистских материалов и оштрафован.
ИСТОЧНИК KP.RU