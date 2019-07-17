В Тверской области иномарка врезалась в жилой дом, водитель убежал

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-17T10:03:47+03:00

Иномарка врезалась в дом Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в 2:10 ночи, 16 июля, на ул. Ленинградская у д.2 в Торопце. Водитель автомобиля "Форд Фокус" ехал в направлении ул. Рощинская, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в жилой дом.

Как сообщили в региональном УГИБДД, с места происшествия водитель скрылся.

28-летнюю пассажирку иномарки с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, 37-летний мужчина-пассажир остался на месте ДТП, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU